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كرة القدم

فيديو - اشتباكات بين الجمهورين قبل المباراة وبعدها

2023-10-02 | 01:54
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فيديو - اشتباكات بين الجمهورين قبل المباراة وبعدها
فيديو - اشتباكات بين الجمهورين قبل المباراة وبعدها

ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي

نجح كوريتيبا في تسجيل فوزه الاول بعد ثماني هزائم متتالية، وذلك على حساب ضيفه أتليتكو بارانايانسي (2-0) ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي، وجاء الهدفان بتوقيع البرازيلي فيكتور لويس، والجزائري المخضرم إسلام سليماني، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو ثاني أهدافه.
وحصلت قبل المباراة وبعدها مناوشات واشتباكات بين جمهوري الفريق المضيف والضيف وتدخلت الشرطة لفضّها.
ويحتل كوريتيبا المركز الاخير في الدوري البرازيلي، وقد رفع رصيده الى 17 نقطة، فيما يحتل أتليتكو بارانايانسي المركز الثامن بأربعين نقطة.
 

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كرة القدم

إسلام سليماني

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