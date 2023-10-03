فيديو - بالوتيلي يعود الى حيث تألق .. ويتألق

عاد ليحط الرحال في أضنة سبور مجدداً

من لوميزان الى انتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ثم ميلان ونيس ومرسيليا وبريشيا ومونزا الى أضنة سبور التركي حيث خاض موسم 2021-2022 وسجل 18 هدفاً في 33 مباراة، وانتقل الى سيون السويسري، وعاد ليحط الرحال في أضنة سبور مجدداً.

هذه هي مسيرة الايطالي المخضرم ماريو بالوتيلي، البالغ 33 عاماً، والذي خاض مساء الاحد مباراة فريقه أضنة سبور مع ضيفه آلانيا سبور ضمن الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز.

بصم بالوتيلي على الهدفين الاول والثاني في الدقيقتين 30 و47 تاركاً الهدف الثالث للمغربي يونس بلهندة والرابع للتركي تايفون ايدوغان.

ويحتل أضنة سبور المرتبة الثالثة في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، على بُعد سبع نقاط عن فنربهشة وخمسة عن غلطة سراي، فيما يحتل آلانيا سبورالمرتبة الثالثة عشر برصيد سبع نقاط.