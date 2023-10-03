مقتل لاعب عمره 19 عاماً في شلالات تورون الاسبانية

بعد سقوطه في نقطة عميقة ويصعب الوصول إليها في شلالات تورون

بعد ظهر يوم الأحد الماضي، فقد خوسيه فيسنتي إغليسياس كالديرون حياته، بعد سقوطه في نقطة عميقة ويصعب الوصول إليها في شلالات تورون، الواقعة في مقاطعة أورينس الاسبانية.

كالديرون هو لاعب شاب، يبلغ من العمر 20 عاماً، يلعب في نادي ديبورتيفو أرنتيرو، الذي تأسس عام 1958، ويمارس كرة القدم في المجموعة الاولى من دوري الدرجة الاولى المحلي Primera RFEF، ويحتل حالياً المرتبة 16.

لسوء الحظ ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يموت فيها شخص بعد تعرضه لحادث في شلالات تورون والمناطق المحيطة بها، حيث تتواجد برك طبيعية للسباحة وكهوف ومناطق معقدة للغاية.



