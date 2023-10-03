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كرة القدم

طلب حارس المرمى التغيير ... ولن تُصدّقوا السبب !!

2023-10-02 | 23:57
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طلب حارس المرمى التغيير ... ولن تُصدّقوا السبب !!
طلب حارس المرمى التغيير ... ولن تُصدّقوا السبب !!

برر حارس مرمى أوساسونا التغيير الذي كان عليه أن يطلبه

قال حارس المرمى سيرجيو هيريرا، وهو يغادر الملعب بغضب هائل "لقد كنت أشكو طوال العام من أن الجوارب تضع الكثير من الضغط على ربلة الساق، وقمت بالتحذير بالفعل في أكثر من مباراة، واليوم (الأحد) مع الحرارة والجفاف، كان لها أثرها علي".
هكذا برر حارس مرمى أوساسونا التغيير الذي كان عليه أن يطلبه في الدقيقة 80 من المباراة التي انتهت الى الفوز على المضيف ألافيس (2-0) ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.
وأوضح سيرجيو هيريرا أنه، قبل استبداله، كان قد استلقى بالفعل على العشب عدة مرات في المباراة، ما تسبب في احتجاجات من مشجعي المنافس في ملعب مينديزوروزا "لم يكن لدي أي نية لإضاعة الوقت، ولم أكن لأطلب التغيير على الإطلاق، فقد كنت أستمتع حقا باللعبة".
 
طلب حارس المرمى التغيير ... ولن تُصدّقوا السبب !!

رياضة

كرة القدم

سيرجيو هيريرا

أوساسونا

ألافيس

الدوري الاسباني

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