الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

حقيقة أم محاولة لرمي إسفين داخل برشونة .. حرب الرؤساء

2023-10-03 | 08:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حقيقة أم محاولة لرمي إسفين داخل برشونة .. حرب الرؤساء
حقيقة أم محاولة لرمي إسفين داخل برشونة .. حرب الرؤساء

كان برشلونة واحداً من الموضوعات التي تمت مناقشتها

كان برشلونة واحداً من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال برنامج "وجهاً لوجه" مع الرئيس السابق لكاتولونيا، أرتور ماس، ورجل الاعمال والمفوض السابق في الشرطة الكاتالونية خوسيه مانويل فيلاريجو. 
في هذه الحلقة، أكد ماس أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الحالي، كان وراء المعلومات التي أدت إلى دخول الرئيس الاسبق للنادي ساندرو روسيل إلى السجن، وهو ما لم ينكره لابورتا وحسب، بل أعلن أنه سيتخذ أيضا إجراءات قانونية ضده.
وأشار فيلاريجو الى أنه بعد ما يقرب من عامين في السجن تم إطلاق روسيل، وأضاف "أن هناك ثلاثة أنواع من الأعداء في السياسة، الغاضب والمتعطش للدماء والشريك في الحزب"، وفي هذه الحالة "كان لابورتا هو الذي قدم لنا تلك المعلومات".

مقالات ذات صلة
حقيقة أم محاولة لرمي إسفين داخل برشونة .. حرب الرؤساء

رياضة

كرة القدم

كاتولونيا

أرتور ماس

خوسيه مانويل فيلاريجو

جوان لابورتا

برشلونة

ساندرو روسيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس
فيديو - اسهم نارية ومفرقعات قرب مقر إقامة ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - وقف على الكرة سخرية واستعراضاً فماذا كانت النتيجة؟
08:05

فيديو - وقف على الكرة سخرية واستعراضاً فماذا كانت النتيجة؟

قرر اللاعب الفنزويلي الاستعراض بالوقوف على الكرة

08:05

فيديو - وقف على الكرة سخرية واستعراضاً فماذا كانت النتيجة؟

قرر اللاعب الفنزويلي الاستعراض بالوقوف على الكرة

زلاتان يصل الى الذروة في تصريحاته .. لن تُصدقوا ما قال !!
08:04

زلاتان يصل الى الذروة في تصريحاته .. لن تُصدقوا ما قال !!

أدلى زلاتان إبراهيموفيتش ببعض التصريحات المثيرة الجدل

08:04

زلاتان يصل الى الذروة في تصريحاته .. لن تُصدقوا ما قال !!

أدلى زلاتان إبراهيموفيتش ببعض التصريحات المثيرة الجدل

الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس
08:03

الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس

يبدو أن روبياليس ضغط على هيرموسو للتوقيع على بيان

08:03

الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس

يبدو أن روبياليس ضغط على هيرموسو للتوقيع على بيان

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023