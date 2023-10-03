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كرة القدم

الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس

2023-10-03 | 08:03
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الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس
الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس

يبدو أن روبياليس ضغط على هيرموسو للتوقيع على بيان

بدأت حقيقة الضغوط التي مارسها الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس على بطلة العالم جيني هيرموسو بالظهور تباعاً.
ويبدو أن روبياليس ضغط على هيرموسو للتوقيع على بيان يؤكد أن القبلة التي قام بها على فمها خلال الاحتفال بنيل كأس العالم كانت بالتراضي، وتردد أن الرئيس السابق للاتحاد طلب المساعدة وهو يبكي تقريباً، و"من أجل بناته".
هذا ما شرحته بالأمس اللاعبات الثلاثة اللواتي تم استدعاؤهن للإدلاء بشهادتهن أمام قاضي المحكمة الوطنية، حيث أكدت أليكسيا بوتيلاس وإيرين باريديس وميسا رودريغيز أمام القاضي، المعلومات بشأن الضغوط التي عانت منها شريكتهن من لويس روبياليس وحاشيته لتبرير القبلة.
وقد أدلت لاعبتا برشلونة، أليكسيا بوتيلاس وإيرين باريديس، بشهادتهما عبر الفيديو من قصر العدل في عاصمة كاتالونيا، بينما ظهرت حارسة مرمى ريال مدريد، ميسا رودريغيز في مرافق المحكمة الوطنية في مدريد، ولم يوافق أي منهن على مواجهة وسائل الإعلام.

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الحقائق تتكشف .. لاعبات برشلونة وريال مدريد يفضحن لويس روبياليس

رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

جيني هيرموسو

أليكسيا بوتيلاس

إيرين باريديس

ميسا رودريغيز

برشلونة

ريال مدريد

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