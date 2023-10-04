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كرة القدم

فيديو - لاعب يُشارك في مباراة احترافية في سنّ 13 عاماً

2023-10-04 | 02:43
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فيديو - لاعب يُشارك في مباراة احترافية في سنّ 13 عاماً
فيديو - لاعب يُشارك في مباراة احترافية في سنّ 13 عاماً

دخل مهاجم ساكرامنتو التاريخ كأصغر من يلعب كرة القدم الاحترافية

دخل ريبابليك دافيان كيمبرو، مهاجم ساكرامنتو، التاريخ كأصغر شخص يلعب كرة القدم الاحترافية في الولايات المتحدة، بعمر 13 عاماً فقط.
وشارك كيمبرو، الذي ولد قبل أشهر فقط من كأس العالم 2010، كبديل في الدقيقة 87 ضد لاس فيجاس لايتس وتغلب في عمر 13 عاماً وسبعة أشهر و13 يوماً، على الرقم القياسي السابق لأليكس كلي، الذي ظهر مع ريال موناركس في سن 13 سنة و9 أشهر و9 أيام في عام 2021.
وجاء ظهور كيمبرو المفاجئ في نهاية مباراة ساكرامنتو ضد لاس فيجاس، لتترك بعض مشجعي كرة القدم يشعرون بالشيخوخة قبل وقتهم، حيث ملأوا التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبروا عن مفاجأتهم، واعترض البعض منهم معتبراً أنّ لاعب بهذا العمر مستحيل أن يكون أفضل منه.
 
فيديو - لاعب يُشارك في مباراة احترافية في سنّ 13 عاماً

رياضة

كرة القدم

ريبابليك دافيان كيمبرو

ساكرامنتو

لاس فيجاس لايتس

أليكس كلي

ريال موناركس

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