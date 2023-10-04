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كرة القدم

طلب السجن خمس سنوات على نجم قادش .. إليكم السبب

2023-10-04 | 02:47
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طلب السجن خمس سنوات على نجم قادش .. إليكم السبب
طلب السجن خمس سنوات على نجم قادش .. إليكم السبب

طلب مكتب المدعي العام الإسباني سجن لاعب قادش

طلب مكتب المدعي العام الإسباني، سجن داروين ماتشيس، لاعب قادش الحالي، بسبب جريمة الاعتداء المزعومة مع ثلاثة أصدقاء، وصفهم دفاع الضحية بأنهم "قتلة مأجورين"، على الشريك الحالي لصديقة اللاعب الفنزويلي السابقة.
حصلت الأحداث في العام 2019، عندما كان المهاجم نشطًا في صفوف غرناطة، وظهر مع أصدقائه كعصابة في المطعم الذي كان فيه الشاب في مدينة غرناطة، ومن دون أن ينطقوا بكلمة واحدة، دخلوا في شجار معه قائلين "يحدث لك هذا بسبب العبث بنساء الآخرين، يا ابن العاهرة يا وغد".
بالإضافة إلى ذلك، عانى صديق للضحية كان معه في ذلك الوقت من الاعتداء "وبعد ذلك لاذوا بالفرار بسرعة عالية، واصطدموا بسيارة كانت متوقفة أمام المبنى الذي وقعت فيه الأحداث وألحقوا أضرارا بها"، كما تصف رسالة محامي الدفاع عن الضحية.
اليوم الأربعاء، يمثل المهاجم الفنزويلي أمام المحكمة الجنائية رقم 2 في غرناطة، وسيتم أيضاً استدعاء الثلاثة الآخرين المشاركين معه، مع مطالبة بإيقاع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية لكل من الضحايا.
 
طلب السجن خمس سنوات على نجم قادش .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

داروين ماتشيس

قادش

غرناطة

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