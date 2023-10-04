السلطان زلاتان: ممارسة الجنس أفضل من تسجيل الأهداف

رفض زلاتان إبراهيموفيتش بشكل قاطع موقف بعض لاعبي كرة القدم القاضي بأن تسجيل الأهداف أفضل من ممارسة الجنس، حتّى اعتبر أنّ أولئك الذين يعتقدون أن ضرب الشباك أكثر إرضاءً، يخطئون في الأمور في غرفة النوم.وكان غاري لينيكر، أحد المحترفين السابقين، الذين اختاروا التسجيل على أرض الملعب على حساب ممارسة الحب، حيث يعتقد أنّه يستطيع ممارسة الجنس ساعة يشاء، لكنه لا يستطيع التسجيل في أي وقت.وفي مقابلة للاعب السويدي مع الاعلامي الشهير بيرس مورغان، سأله المضيف عما إذا كان تسجيل الهدف أفضل من ممارسة الجنس، فأجاب زلاتان أنّ الجنس أفضل، ومن يقول غير ذلك لديه مشكلة في السرير.زلاتان مرتبط بزوجته هيلينا سيجير منذ عشرين عاماً وأنجبا طفلين، وقد تعرفا بطريقة غريبة، حين طلبت منه أن يبعد سيارته الفيراري عن طريق سياراتها، إذ كان قد ركنها بطريقة خاطئة في موقف للسيارات.