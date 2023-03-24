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بري التقى باربرا ليف بحضور دوروثي شيا وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

2023-03-24 | 10:45
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بري التقى باربرا ليف بحضور دوروثي شيا وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
بري التقى باربرا ليف بحضور دوروثي شيا وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
استقبل الرئيس بري السفير البابوي وعرض المستجدات مع السفيرة الفرنسية والتقى بعد الظهر مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
 
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
 
واستقبل رئيس المجلس أيضاً السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة غادرت بعده دون الادلاء بتصريح.
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بري التقى باربرا ليف بحضور دوروثي شيا وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

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حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"
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11:21

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

11:21

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

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