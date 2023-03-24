بري التقى باربرا ليف بحضور دوروثي شيا وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس بري السفير البابوي وعرض المستجدات مع السفيرة الفرنسية والتقى بعد الظهر مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

واستقبل رئيس المجلس أيضاً السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة غادرت بعده دون الادلاء بتصريح.