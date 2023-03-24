جنبلاط يغرد عن فلسطين والأردن: لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة

تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت ولا تنسوا المشروع الاسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين .واكثر من اي وقت مضى وجب حماية الاردن ودعم الاردن في كل المجالات فوق كل اعتبار ولا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وابدا منذ الثورة العربية الكبرى ايام الامير فيصل #الاردن pic.twitter.com/r0xvuBW7YH — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 24, 2023

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف اصبحت ولا تنسوا المشروع الاسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين.وأضاف: اكثر من اي وقت مضى وجب حماية الاردن ودعم الاردن في كل المجالات فوق كل اعتبار، لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وابدا منذ الثورة العربية الكبرى ايام الامير فيصل.وارفق جنبلاط تغريدته بوسم "الأردن".يذكر أن وزير المالية في حكومة الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان قد عرض خلال حفل خريطة "إسرائيل الكبرى"، وزعمت الخريطة ضم الاردن إلى الأراضي الإسرائيلية المحتلة، ما جعل مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية لصالح طرد السفير الإسرائيلي من البلاد.