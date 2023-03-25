حميّة: كتأكيد على الشفافية .. سنقوم بايداع ديوان المحاسبة تقريرا" تفصيليا" عن كافة عقود الإشغال والبناء التي اجرتها الوزارة في المطار

غرّد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر "تويتر": كتأكيد على الشفافية، ووفقاً لمنهجية عملنا في الوزارة سنقوم بداية الاسبوع بايداع ديوان المحاسبة تقريرا" تفصيليا" عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي اجرتها وزارة الاشغال العامة والنقل في المطار سندا لاحكام قانون رسوم المطارت ومن ضمنها مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين.

وكما أننا سنشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، مستعرضين الشروحات لمشروع انشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار،لناحية اسباب المشروع الموجبة،اهدافه السند القانوني،التمويل،الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة