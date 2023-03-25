الشيوعي عن تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي: نأسف لوصول السلطة في لبنان الى هذا الحد من الهزلية

أكد الحزب الشيوعي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي أنه "لم يكن ينقص الشعب اللبناني، المصاب بتداعيات ما اقترفته سلطته السياسية والمالية، التي اودت به الى الكارثة التي يعيشها على مختلف الصعد، الا ما يجري اليوم، من ادخال موضوع الالتزام من عدمه بقرار رئيس حكومة تصريف الاعمال تاجيل اعتماد التوقيت الصيفي في الصراعات والانقسامات الطائفية. وهي بذلك، شكل من اشكال الفوضى التي يسعى النظام لادخالنا بها للتغطية على الكارثة المعيشية وحرف الأنظار عن الانهيار الشامل الذي تسببوا به والتهرب من تحمل مسؤوليتهم عنه".

وأضاف: "إننا نراقب بحذر وريبة البيانات الصادرة عن بعض وسائل الاعلام اللبنانية، والتصاريح المرافقة لها، وما صدر من مواقف عن مرجعيات دينية واجتماعية وتربوية لا تصب إلا في توتير الأوضاع وتأزيمه".

وتابع: "إننا إذ نحمل مسؤولية ما يحصل للسلطة السياسية في لبنان، ونأسف لوصولها الى هذا الحد من الهزلية والارتجال في اتخاذ القرارات، نحملها بالمقابل مسؤولية التخبط والارتباك الحاصل والذي سيتفاقم في الساعات المقبلة".

ولفت الى أن "ما يجري لا يساهم إلا في خلق المزيد من الفوضى والارباك عند المواطنين، وستكون له تداعيات خطيرة عندما يتم تحميله بعدا طائفيا، والذي يؤشر بدوره الى المستوى الذي وصله أركان النظام، واستهزائهم بالبلد ومصالح شعبه ويعطي صورة مصغرة عن عبثيتهم بإدارة الدولة، و استمرار نهجهم الخبيث الساعي لشدّ العصبية الطائفية للتعمية عن جرائمهم المستمرة بحق الشعب اللبناني".