نبيل بدر: القرار المتخذ فيما يتعلق بـ"التوقيت" يعكس التخبط الذي يخيم على الدولة ومسؤوليها

صدر عن النائب نبيل بدر البيان الآتي:

الفعل المستغرب هو القرار المتخذ فيما يتعلق بـ"التوقيت" والذي تم بخفة وقلة مسؤولية تعكس التخبط الذي يخيم على الدولة ومسؤوليها، ولعل ما وصلت إليه بلادنا سببه هكذا قرارات أتخذت بالطريقة العشوائية نفسها.

أما ردة الفعل فهي مستغربة أكثر بل مستنكرة، فكيف يمكن لهكذا قرار أن يأخذ البلاد إلى انقسام مسلم - مسيحي؟ وهل يجوز أن نقابل "الخطأ السلطوي" بـ"حشد طائفي" يضع البلاد على صفيح ساخن من الفتنة.

إن الرعونة في اتخاذ القرارات الهامة وحفلات الجنون "الطائفية" التي نشاهدها في البيانات السياسية الاعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن في لبنان لم يعد هناك من رجال دولة ولا حتى ما يسمى بالرجل المسؤول.