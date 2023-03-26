سوريا تدين الهجوم الأميركي على دير الزور

دانت سوريا الاعتداء الذي شنته القوات الأميركية على بعض المناطق في محافظة دير الزور شرقي البلاد الخميس الماضي والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، إن "سوريا تدين الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأميركية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية".

وأضافت الخارجية السورية أن "الأكاذيب الأميركية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد كبير من الدول] الإرهابية بحق أهالي المنطقة، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".

وتابعت الخارجية السورية أن "سوريا تؤكد تمسكها بإنهاء الاحتلال الأميركي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأميركية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".