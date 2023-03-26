الراعي يتحدث عن "العمى السياسي" : الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه عظة الاحد في بكركي على ان "العمى السياسي النابع من الكبرياء والأهداف الخبيثة جعل الكتل النيابية تمعن في عدم انتخاب رئيس للجمهورية لإبقاء المؤسسات الدستورية من دون انتظام وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية".

واضاف الراعي: "يا لسوء الزمان الذي أوصلكم الى حيث أنتم من احتلال للدولة ومقاليدها ولكن الظلم لا يدوم ومهما اشتدت ظلمة القهر والفقر والخراب إن المسيح سيُبدّد هذه الظلمة كما يشاء وعندما يشاء".

وسأل الراعي المسؤولين : " لماذا توجّهون مسؤوليتكم الدستورية إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟"، مشيراً الى ان "الظلم لا يدوم والظالم يُبلى بأظلم".