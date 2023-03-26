بالفيديو- لحظة اختطاف شقيق رئيس بلدية المجادل من امام منزله منتصف الليلة الماضية

أُفرج عن شقيق رئيس بلدية المجادل في قضاء صور محمد رميتي قرابة الخامسة فجرا بعد اختطافه من امام منزله منتصف الليلة الماضية . وذكرت معلومات ان مجموعة من الاشخاص حضرت إلى منزل رميتي واستدرجته إلى باحة المنزل حيث كان برفقة ابنته. ووثقت كاميرات المراقبة ما جرى اذ ظهر الخاطفون وهم ينقضون على رميتي بعد تعرضه للضرب وفروا به إلى جهة مجهولة ، فيما عادت ابنة رميتي إلى المنزل. وأُفيد لاحقا انه تم الافراج عن رميتي بعد نحو خمس ساعات على اختطافه وبعد تدخل من احد نواب المنطقة.