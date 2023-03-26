باسيل: وقف العدّ ما بيكون بالحكي والتهويل بـ ١٩،٥٪ بل بالقانون الارثوذكسي بمجلس النواب وبمجلس الشيوخ اذا تم انشاؤه وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل وبقيام اللامركزية الموسّعة وبإلغاء مرسوم تجنيس 94 وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وبعدم دخول س

باسيل: وقف العدّ ما بيكون بالحكي والتهويل بـ ١٩،٥٪ بل بالقانون الارثوذكسي بمجلس النواب وبمجلس الشيوخ اذا تم انشاؤه وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل وبقيام اللامركزية الموسّعة وبإلغاء مرسوم تجنيس 94 وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وبعدم دخول سوريين غير نازحين وبعودة النازحين