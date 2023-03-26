مسعى جنبلاطي لحل معضلة التوقيت الصيفي

إزاء المشهد غير المسبوق في الانقسام الحاصل في البلد حيال موضوع تقديم وتأخير الساعة، عُلم أن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يقوم منذ صباح اليوم بمسعى يهدف الى إيجاد مخرج لحلّ هذه الأزمة، وقد قام بالتواصل مع كل من الرئيسين بري وميقاتي، حيث ينطلق من ضرورة الحد من الإنقسامات الخطيرة الحاصلة تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من ازمات لا تعد ولا تحصى.

ويأتي هذا المسعى في اطار ما كان أعلن عنه جنبلاط أمس في تغريدته، حيث كان اطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي بعد.