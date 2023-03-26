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محليات

الحاج حسن: الضغوطات تهدف لفرض املاءات على لبنان

2023-03-26 | 08:32
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الحاج حسن: الضغوطات تهدف لفرض املاءات على لبنان
الحاج حسن: الضغوطات تهدف لفرض املاءات على لبنان
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله يقف الى جانب اهله في كافة التقديمات التي يقدمها للناس، خاصة التقديمات الاجتماعية والانمائية، ليدعّم صمود اهله في مواجهة الحرب الاميريكية والحصار الامريكي الذي يحاول انكاره البعض اقليميا ودوليا حيث يتحلى من خلال ما ورد مؤخرا عن البنك الدولي حول الغاء مشروع القرض الذي كان من المفترض اعطاءه للبنان لشراء الغاز من مصر او الاردن عكس الوعد الذي اطلقته السفيرة الامريكية منذ سنتين لتمرير غاز للبنان عبر سوريا. 
كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته افتتاح مائدة الإمام زين العابدين في حسينية بيت شاما قضاء بعلبك. 
 وأضاف الحاج حسن ان هذه الضغوطات تهدف لفرض املاءات على لبنان ان كان عبر مشروع ترسيم الحدود البحرية او توطين اللاجئين او غيرها من الاهداف التي كان ولا زال يحاول العدو الاسرائيلي ووراءه الامريكي فرضها على لبنان.
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الضغوطات

املاءات

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