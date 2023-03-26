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وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء

2023-03-26 | 09:47
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وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء
وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بيانا ، أكد فيه الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية ، وجاء في البيان :
في ظل المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد ، ونظرا لمعرفتي العميقة بروحية الأديان السماوية التي تجمع أبناء الوطن تحت مظلة المحبة والتسامح والرحمة ، خصوصا في زمن الصوم الجامع للكل ، أدعو جميع اللبنانيين إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن اي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ موخرا حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد ونحن كنا ولا زلنا في غنى عن موضوع إضافي للانقسام .
لذا ، نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة  لمجلس الوزراء، وأن  التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمدا على قاعدة شرعية القرار وتأكيد وحدة اهل التربية، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها ، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس.
القطاع التربوي هو النموذج الوحيد الباقي للوحدة الوطنية ، ولن ندعه عرضة للتمزق والانقسام .
فالكرة الأرضية تدور ويتحرك الليل والنهار بحسب كل بلد في العالم ، وتتغير مواعيد الصلاة والصوم والأعياد بحسب شروق الشمس وغروبها عن أي بقعة في الأرض .
لذا أدعو الجميع من مسؤولين ومواطنين ، زمنيين وروحيين ، إلى الالتفات نحو الجروح العميقة للناس الذين أصبح الخبز صعب المنال بالنسبة إليهم ، ولنتق الله في أقوالنا ومواقفنا ، ونضع المصلحة الوطنية العليا وقضايا الناس وحاجاتهم في المقدمة ، ونعيد النقاش إلى حجمه بعيدا من الغلو والردود المتعاظمة .
فإذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قرارا يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي ، نكون أول من يطبقه ، أما في غياب مثل هذا القرار ، يبقى التوقيت الصيفي معتمدا ومطبقا في القطاع التربوي .
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وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء

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