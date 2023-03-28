"لبنان القوي": عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدّة منها تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرّك للدولار الجمركي وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في ادارة ملفات كبيرة وحساسة خل

"لبنان القوي": عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدّة منها تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرّك للدولار الجمركي وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في ادارة ملفات كبيرة وحساسة خلافاً للدستور وللقوانين