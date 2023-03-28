بيان لبو صعب بعد السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان : خليل اتصل بالجميل معتذرا

اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في بيان انه "على اثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي صباح اليوم تواصل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب مع الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي واطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل، كما طلب بري من بو صعب استكمال اتصالاته لايجاد حل من شأنه ان يعالج الموضوع سريعا."

واضاف البيان: "على أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع.

وبعدها ؛ اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بسامي الجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولاسيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب.

واكد خليل خلال الاتصال الذي شارك به بو صعب، كامل احترامه للجميل ولحزب الكتائب ."