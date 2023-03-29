وضاح الصادق: سأحضر جلسة لجنة الاشغال غدا لتكوين وجهة نظر كاملة وواضحة عن ملف عقد انشاء قاعة المسافرين الجديدة



زار النائب وضاح الصادق وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال لطرح تساؤلات عن عدة مواضيع أبرزها عقد إنشاء قاعة المسافرين الجديدة في مطار رفيق الحريري الدولي وشؤون أخرى تتعلق بالنقل العام.



وكتب الصادق عبر حسابه على "تويتر" شرحا عن الزيارة، قال فيه: "زرت اليوم وزير الأشغال علي حمية لطرح تساؤلات عن عدة مواضيع أبرزها عقد إنشاء قاعة المسافرين الجديدة في مطار رفيق الحريري الدولي، واطلعت منه على كافة تفاصيل العقد القانونية والايرادات التي ستدخل خزينة الدولة وقيمتها حوالي ملياري دولار خلال مدة العقد، وسأحضر لجنة الأشغال المخصصة لهذا الموضوع غدا، لتكوين وجهة نظر كاملة وواضحة عن هذا الملف. كما شرحت للوزير ملاحظاتي على عمليّة صيانة المطار وضرورة الإهتمام بالتفاصيل كوننا بلد سياحي، واستفهمت عن سبب عدم وضع الباصات الـ95 في الخدمة حتى اليوم، الأمر الذي سيحل أزمة المواصلات في نطاق بيروت الكبرى، وأكد أنه بصدد تحضير دفتر شروط لاستدراج عروض تشغيل من القطاع الخاص بعد تعذر استعمال سائقي الوزارة".