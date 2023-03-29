أوساط حكومية لـ"الجديد": ميقاتي لن يسافر بشكل دائم ولن يعتكف وسيكون متشددًا في التعاطي

غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية مع عائلته لأداء مناسك العمرة وقبيل مغادرته التقى ميقاتي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات الجذرية.

وقالت مصادر ميقاتي إن هذا اللقاء كان مقررا قبل سفر البخاري منذ اسبوعين بشكل مفاجئ الى السعودية حيث ألغيت جميع مواعيده في حينه بهدف التشاور في الرياض وللمشاركة في الاجتماع السعودي الفرنسي في باريس.

اما الكلام عن سفر دائم واعتكاف لميقاتي فقد نفته اوساط حكومية واشارت الى انه سيعود الى بيروت بعد يومين حيث لن يستكمل رحلته الى الخارج كما سبق وتردد لكنها اكدت أن رئيس حكومة تصريف الاعمال سوف يكون متشددا في التعاطي مع المسائل السياسية تحديدا ليشرك الجميع في المسؤوليات.