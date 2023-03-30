الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

محليات

"الاخبار": ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة.. هل يستقيل وسيم منصوري؟

2023-03-30 | 01:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الاخبار&quot;: ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة.. هل يستقيل وسيم منصوري؟
"الاخبار": ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة.. هل يستقيل وسيم منصوري؟

"الاخبار": ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة.. هل يستقيل وسيم منصوري؟

تقترب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نهايتها، وسط حديث مستمرّ عن احتمال استقالته في أيّ وقت، وفق ما ذكرت صحيفة "الاخبار".
واضافت الصحيفة ان هذين الاحتمالين يقودان إلى مشكلة دستورية وقانونية متّصلة بملء الشغور في هذا المنصب في ظلّ فراغ رئاسي وصراع حول ميثاقيّة اجتماعات الحكومة التي يفترض أن تعيّن حاكماً جديداً. يضاف إلى ذلك، مواصفات المرشّح المقبل وأيّ دور يُراد له؛ فهل المطلوب حاكمٌ كإدمون نعيم يحقّق استقلالية "المركزي"، أم آخر مطواعٌ للقوى السياسيّة الحاكمة على صورة سلامة؟
واشارت الصحيفة الى ان الخيارات المتاحة بدأ فعلياً ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخصوصاً أن ثمّة توجّهاً لدى بري بالطلب من نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري الاستقالة فوراً لاعتبارَين اثنين: إبعاد كرة النار التي يحملها رياض سلامة عنه، وتفادي مشكلة طائفية مع الأحزاب المسيحية والبطريركية المارونية، ولا سيما أن الموقع محسوب على الطائفة المارونية. 
وبحسب المعلومات، فقد استدعى ميقاتي  منصوري وسأله عمّا يمكن فعله في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته. أجاب منصوري باستحالة تغيير أيّ إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق بشحّ الدولارات. وبالتالي، فإن المسار الانحداري سيستمر ويصعب إيقافه من دون «تسوية» شاملة تعيد ضخّ الدولارات إلى البلد.
وفي غياب أيّ إشارات تسوية حتى الساعة، لا يوجد بعد، أيّ «انتحاري» يتسلّم كرة النار من سلامة، تابعت الصحيفة ،  من هنا، يتمسّك بري حتى الساعة باستقالة منصوري، من دون أن يكون في قانون النقد والتسليف ما يلحظ أيّ مخرج في حال استقالة حاكم مصرف لبنان ونائبه الأول. 
 
مقالات ذات صلة
"الاخبار": ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة.. هل يستقيل وسيم منصوري؟

محليات

نهاية

ولاية

سلامة..

يستقيل

منصوري؟

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: جريح في تصادم بين 6 مركبات على اوتوستراد الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
جريح في إشكال بين حركتي "فتح" و"حماس" في مخيم المية ومية

اقرأ ايضا في محليات

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"
Play
11:21

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

11:21

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023