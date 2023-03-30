سفير لبنان في روسيا: نتوقع وصول كميات من القمح والوقود الروسي إلى بيروت قريبا

سفير لبنان في روسيا: نتوقع وصول كميات من القمح والوقود الروسي إلى بيروت قريبا

قال السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار إن "لبنان يتوقع أن يتسلم قريبا كميات من القمح والوقود من روسيا"، مشيرا إلى أن "موسكو تعمل على حل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية"، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأوضح بو نصار أن "تسليم الحبوب ومنتجات النفط سيكون قريبا لكن ليس واضحا في أي شهر. وزارة الطوارئ الروسية تعمل على حل المسائل اللوجيستية لنقلها إلى مرفأ بيروت".

وأشار إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان، المسألة السياسية تم حلها بالفعل، نحن ننتظر شحنة من الجانب الروسي".