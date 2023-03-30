عناية عز الدين استنكرت قتل زينب زعيتر:لاتخاذ اجراءات توقف هذا المسار

استنكرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين جريمة قتل زينب زعيتر التي" قتلت بشكل وحشي امام اطفالها"، وقالت في بيان: "مرة جديدة جريمة جديدة تودي بحياة امرأة لبنانية هي زينب زعيتر التي قتلت بشكل وحشي امام اطفالها".

ورأت "ان تكرار هذه الجرائم البشعة يتطلب من المعنيين كافة في مختلف المواقع، الامنية والقضائية والثقافية والدينية العمل الجاد لوقف هذا النوع من الجرائم وغيره من حالات اغتصاب وتحرش بتنا نلحظ ازديادا في وتيرتها مؤخرا، من خلال تفعيل تطبيق القوانين ذات الصلة والعمل على عدم افلات الفاعلين من العقاب وانزال اشد العقوبات بهم من جهة و من خلال قيام المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الجرائم والتصدي لها اجتماعيا وثقافيا من جهة أخرى".

وختمت: "انه لمن العار الكبير على المجتمع اللبناني ان يسجل ارتفاع حالات العنف ضد النساء، وصولا الى القتل. ولا بد من اجراءات سريعة توقف هذا المسار من أجل صحة وسلامة النساء والمجتمع والوطن".