جعجع :لا يمكن لأحد ان يتذرع بعدم وجود التمويل لاجراء الانتخابات البلدية
جعجع :لا يمكن لأحد ان يتذرع بعدم وجود التمويل لاجراء الانتخابات البلدية
غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، بالقول: "أصبحت الانتخابات البلدية الآن عند الحكومة كليا. أما الحجة التي يتمّسك بها البعض في محاولة لتعطيلها بذريعة التمويل فهي حجة غير قائمة، إذ ان الحكومة تستطيع بمرسوم عادي وكما فعلت طيلة السنة المنصرمة صرف بضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة لإجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يتذرع بعدم وجود التمويل."