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محليات
جلسة للجنة الاشغال العامة في مجلس النواب .. لمتابعة البث المباشر:
2023-03-30 | 07:34
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جلسة للجنة الاشغال العامة في مجلس النواب .. لمتابعة البث المباشر:
جلسة للجنة الاشغال العامة في مجلس النواب .. لمتابعة البث المباشر:
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مراسل "الجديد": وفد من العسكريين المتقاعدين التقى رياض سلامة داخل مصرف لبنان وطلب منه اعتماد سعر 28500 للرواتب وهو قال لهم انه بحاجة لموافقة الحكومة .. والوفد استمهل حتى يوم الاثنين
بعد اجتماعها الطارئ .. "أوجيرو" ترحّب بالجيش اللبناني وتؤكد الاستمرار بالاضراب المفتوح!
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