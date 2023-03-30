رئيس جهاز الاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ"هنا بيروت": لا يمكن لمكوّن واحد ان يأخذ على عاتقه كل المسؤوليات ولكن يمكن التحالف ونحن في أزمة حقيقية و...