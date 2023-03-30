باربارا ليف: بصراحة لا ارى بديل عن صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة والبعثة وصفت الوضع بالخطير واول خطوة للتقدم في هذا الملف هي انتخاب رئيس للجمهورية والبرنامج مع صندوق النقد هو...