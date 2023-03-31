الجمهورية: موفد قطري يزور لبنان بداية الاسبوع المقبل
أكدت مصادر دبلوماسية وحكومية أمس أنّ وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان الاثنين المقبل للقاء الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ووقد أعدّت له مجموعة لقاءات مع آخرين.
أكدت مصادر دبلوماسية وحكومية أمس أنّ وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان الاثنين المقبل للقاء الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ووقد أعدّت له مجموعة لقاءات مع آخرين.