الأنظار تتجه الى باريس التي تستضيف فرنجية اليوم

تتجه الانظار السياسية الى باريس اليوم التي تستضيف مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للتشاور في الملف الرئاسي في وقت عاد منها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

ويزور فرنجية قصر الاليزيه للقاء مستشار الرئيس الفرنسي المسؤول عن الملف اللبناني باتريك دوريل الذي سبق ان وجه الدعوة اليه لزيارة فرنسا في اتصال بينهما.

وكان رئيس تيار المردة قد أبدى أمام زوراه ارتياحاً كبيراً لسير الأمور في اليومين الأخيرين».ونقل هؤلاء -بحسب صحيفة الاخبار- أن "فرنسا لا تزال على موقفها من ترشيحه"، مشيرين إلى أن الزيارة قد تكون من أجل استكمال البحث في الملف الرئاسي، أو إبلاغ رسالة سعودية إلى فرنجية على سبيل طلب بعض الضمانات أو الاستفسار عن بعض الأمور»، لكن من دون المبالغة في توقع الإيجابيات من هذه الزيارة. وقال الزوار أيضاً إن فرنجية سمع من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف الذي زاره أمس كلاماً إيجابياً حول مساع تقوم بها موسكو مع الرياض لإقناعها بالسير بتسوية يكون فرنجية عنواناً لها.