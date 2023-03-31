ناشر موقع "الكلمة أون لاين" سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": فرنسا لا تستطيع الإتيان برئيس جمهورية للبنان والسعودية واضحة بمواقفها وبمواصفات الرئيس واتصال ماكرون - بن سلمان لن يغيّر بالقناعات
سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": فرنسا لا تستطيع الإتيان برئيس جمهورية للبنان والسعودية واضحة بمواقفها وبمواصفات الرئيس واتصال ماكرون - بن سلمان لن يغيّر بالقناعات
سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": فرنسا لا تستطيع الإتيان برئيس جمهورية للبنان والسعودية واضحة بمواقفها وبمواصفات الرئيس واتصال ماكرون - بن سلمان لن يغيّر بالقناعات