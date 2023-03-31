جان العليّة: لعدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات

اعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة، في بيان، انه "في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقاً لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذاً لأحكام هذا القانون. شُنّت عليها حملة عشواء من بعض الجهات في محاولة لإستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسية أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة".