"الأخبار": الموقف الفرنسي لا يزال نفسه وبيروت تترقب زبارة وزير الخارجية القطري

أكّدت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الأخبار" أن الموقف الفرنسي لا يزال نفسه في موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان ، وأن باريس تتصرف على قاعدة أن "هناك متسعاً من الوقت لاستكمال النقاش مع السعودية في الأسابيع المقبلة، وإقناع المملكة بالسير في التسوية".الى ذلك تابعت الصحيفة انه فيما يدور حديث عن مساعٍ تقوم بها القاهرة للترويج لما طرحته في لقاء باريس لعقد لقاء للقوى اللبنانية على غرار مؤتمر الدوحة، تترقب بيروت ما سيحمله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي الذي يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد زيارة قام بها لطهران.