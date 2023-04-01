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مصادر "التقدمي" تكشف لـ"النهار" الهدف الأساسي من جولة جنبلاط الخارجية

2023-04-01 | 01:35
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مصادر &quot;التقدمي&quot; تكشف لـ&quot;النهار&quot; الهدف الأساسي من جولة جنبلاط الخارجية
مصادر "التقدمي" تكشف لـ"النهار" الهدف الأساسي من جولة جنبلاط الخارجية

مصادر "التقدمي" تكشف لـ"النهار" الهدف الأساسي من جولة جنبلاط الخارجية

اشارت صحيفة "النهار" الى ان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لباريس جاءت بعد حركة مكوكية تولاها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أوفد خلالها النائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى السعودية، وزار برفقة النائب هادي أبو الحسن الكويت، ثم توج جنبلاط الجولة الخارجية بزيارة لباريس برفقة النائبين مروان حمادة وأبو فاعور، وكان محورها الاستحقاق الرئاسي وتأثير التقارب السعودي – الإيراني على لبنان.

 وفي السياق كشفت مصادر التقدمي لـ"النهار" ان الهدف الأساسي من جولة جنبلاط، وتحديداً زيارته لفرنسا نقل وجهة نظر لبنانية تتحدّث عن صعوبة وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة، لأنه محسوب على طرف، وان الاصرار عليه سيُبقي البلاد في حالة من الانقسام والفراغ، خصوصاً في ظل رفض القوى المسيحية الأساسية له . ولفتت إلى أن جنبلاط تمنّى أمام الفرنسيين تحقيق توافقٍ حول شخصية أخرى وسطية، ذات طابع مالي – اقتصادي، إلّا أنّه لم يتبلّغ من الفرنسيين أي موقف حاسم في هذا السياق، علماً أن فرنسا لم تتخذ القرار النهائي. واشارت المصادر نفسها إلى أن فرنسا تعمل على الملف اللبناني بتكليف وتنسيق مع الأميركيين والسعوديين، وليس بعكس توجهاتهم .

وبحسب "النهار" فانه رداً على أجواء سياسية تحدّثت عن استدعاء فرنجية إلى باريس لإبلاغه وقف دعمه في السباق الرئاسي، بعدما نقل جنبلاط هذه الأجواء الرافضة له في لبنان إلى فرنسا، قالت مصادر التقدمي "لا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، قد يكون صحيحاً استنتاج فرنسا عدم قدرة وصول فرنجية إلى بعبدا نتيجة المعارضة الواسعة التي يواجهها، لكن لا نقول إن جنبلاط “شوّش” على فرنجية، وعلى المقلب الآخر، ثمّة معلومات تتحدّث عن استدعاء فرنجية للحصول على ضمانات رئاسية، وبالتالي ثمّة تضارب بانتظار نتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس تيار "المردة".


 
 
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مصادر "التقدمي" تكشف لـ"النهار" الهدف الأساسي من جولة جنبلاط الخارجية

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