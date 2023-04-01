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"الشرق الاوسط": علاقة باسيل بـالحزب تتدحرج نحو القطيعة

2023-04-01 | 01:59
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&quot;الشرق الاوسط&quot;: علاقة باسيل بـالحزب تتدحرج نحو القطيعة
"الشرق الاوسط": علاقة باسيل بـالحزب تتدحرج نحو القطيعة

"الشرق الاوسط": علاقة باسيل بـالحزب تتدحرج نحو القطيعة.. خلافه مع بو صعب وإبراهيم كنعان خرج إلى العلن

ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" انه يتأكد يوماً بعد يوم بأن علاقة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بحليفه "حزب الله" تتدحرج نحو مزيد من التأزُّم ويمكن وصفها، كما يقول قيادي في التيار، بأنها "مضروبة" وليست مقطوعة حتى إشعار آخر، وأن مصيرها يتوقف على عدم توصلهما إلى إرساء مقاربة رئاسية موحّدة في ظل استمرار التباين بينهما على خلفية تمسّك الحزب بدعم ترشيح زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل إصرار باسيل على التوافق حول مرشح بديل يتيح له أن يكون شريكاً في اختياره.
ولفت القيادي في "التيار الوطني"، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن التواصل بين باسيل والحزب لم ينقطع ويدور في حلقة مفرغة وإنما من موقع الاختلاف حول الخيارات الرئاسية.
وقال المصدر ان الحزب يتموضع رئاسياً في مكان يدفع باتجاه تعميق الهوّة السياسية بينه وبين باسيل الذي أكد بأن الحزب، كما تعهدت قيادته أمامه، لن يسير في خيار رئاسي لا يرضى عنه حليفه، وهذا ما استدعى رداً من نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، نافياً ما ورد على لسان باسيل.
واضافت الصحيفة ان باسيل الذي يتموضع حالياً في الضفة السياسية المناوئة للثنائي الشيعي ولم يتمكن من أن يحجز مكاناً له لدى خصوم "حزب الله" رغم المحاولات التي قام بها عدد من الأصدقاء المشتركين، بدأ يواجه مشكلة داخل تياره السياسي بدءاً بتعدد الآراء حول الخيارات الرئاسية في ضوء ضم اسم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان إلى لائحة المرشحين، مروراً باعتراض نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب على بعض ما ورد على لسانه في تعليقه على الخلاف حول تأخير التوقيت الصيفي.
ومع أن باسيل اضطر، وفق ما اشارت "الشرق الاوسط"  نقلاً عن مصدر في "التيار " إلى التراجع عن ما ألصقه من عبارات غير مألوفة في الخطاب السياسي استهدف فيها ميقاتي ورئيس المجلس النيابي من دون أن يسميهما، وهذا ما حمله البيان الأخير الصادر عن اجتماع تكتل "لبنان القوي". لكن لم يرق لباسيل، ، بأن يتمايز عنه بو صعب، وإلا كيف سمح للنائب السابق إدي معلوف بتوجيه انتقاد شديد اللهجة له من خلال تغريدته بقوله "بضحكوني كتير يلي تخبّوا بمرحلة بعباءة ميشال عون ومفتكرين حالن قادرين يمسّحوا فمهم اليوم بعباءة جبران باسيل".
 
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"الشرق الاوسط": علاقة باسيل بـالحزب تتدحرج نحو القطيعة

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حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"
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حراك العسكريين المتقاعدين دعا المالية لتصحيح "منح بدل الإنتاجية"

لفت "حراك العسكريين المتقاعدين"، إلى أنّ "وزير الماليّة طالعنا بدعوته الحكومة، إلى إقرار المرسومَين اللّذين أعدّتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعًا لانهيار مؤسّسات القطاع العام وتقلّص الموارد الماليّة للخزينة كما قال، علمًا بأنّه بعد التّدقيق في هذين المرسومَين، تبيّن أنّهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونيّة جسيمة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة تمييز عنصري بحقّ الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، وبحقّ المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين؛ أخرجت تحت بدعة ما يُسمّى بمنح بدل الإنتاجيّة لموظّفي الخدمة".

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