جان عزيز لـ"الجديد": جنبلاط حمل رسالة واحدة الى الفرنسيين مفادها ان المسعى اللبناني الداخلي لن يوصل الى نتيجة وعلى...
الصحافي جان عزيز لـ"الجديد": جنبلاط حمل رسالة واحدة الى الفرنسيين مفادها ان المسعى اللبناني الداخلي لن يوصل الى نتيجة
قال الصحافي جان عزيز خلال برنامج "الحدث" مع جوزفين ديب : ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حمل رسالة واحدة الى الفرنسيين مفادها ان المسعى اللبناني الداخلي لن يوصل الى نتيجة وعلى الفرنسيين الحديث مع الايرانيين لانهاء ورقة سليمان فرنجية و ان يتواصل الايرانيون والسعوديون للبحث باسم مرشح آخر غير فرنجية