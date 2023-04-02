البطريرك الراعي في قداس أحد الشعانين: ضامن السياسة الصّالحة هو انتخاب رئيس جمهوريّة

توجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس أحد الشعانين، للسياسيين، بالقول: "ليعلموا وعلى رأسهم النواب، أن الضامن للسياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية، لكي تنتظم معه المؤسسات الدستورية".

كما أكد "أننا نستعد معهم للخلوة الروحيّة في 5 نيسان الحالي، نستمع معًا خلالها إلى كلام الله، ونكرّس الباقي إلى الصوم والتوبة، ونصلي معًا من أجل لبنان وخلاصه من الأزمات"، مشددًا على "أننا بالاتكال على صلاتكم، نسأل الله أن يتقبل خلوتنا".

أشار الراعي أن السلطة هي خدمة ولا يُمكن أن تكون تسلّطاً والمسؤولون خدّام الناس للخير العام فالسياسيّ الحقيقيّ خادم وعندما لا يكون كذلك فهو سياسيّ سيّء بل ليس سياسيًّا لأنّ السياسة فنٌّ شريف لخدمة الخير العام.

واعتبر ان السياسيّ مدعوّ ليُدمّر في ذاته خطيئة الفساد والمصالح الخاصة والأنانية و المكاسب غير المشروعة والتعدّي على المال العام وعليه أن يلتزم خدمة المحبّة والعدالة وخير المواطنين.

وختم: "ما أجمل الساسة الذين يلتزمون بقول الحقيقة، وما أجملهم إذا أدركوا أن السلطة الموكولة إليهم، هي للخدمة لا للتسلّط، وأنهم في السلطة ليسوا أسيادًا بل خدّامًا الناس"، مؤكدًا أنّ "السياسي الحقيقي خادم، وحين لا يكون كذلك فهو سياسي سيء".