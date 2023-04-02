علي حسن خليل: لانتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق عجلة الاصلاح والاقتصاد

لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء مواجهة الطيبة رب ثلاثين البطولية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي احيت حركة أمل وكشافة الرسالة الاسلامية المناسبة بوقفة رمزية عند النصب التذكاري لشه-داء افواج المقا-ومة اللبنانية "أمل" في تلك المواجهة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد ، مفوض عام الجنوب في الجمعية جمال جعفر ، قيادة المنطقة الرابعة في الحركة وفرق رمزية من كشافة الرسالة وهيئة الرسالة للاسعاف الصحي وفعاليات بلدية واختيارية .

الوقفة استهلت بالنشيدين الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل ثم القى النائب علي حسن خليل كلمة الحركة تحدث في مستهلها عن الشه-داء والمقاوم-ين ودورهم في صناعة عناوين عزة وقوة لبنان وقال: نعيش في لبنان عزة وكرامة بفضل دماء الشهداء المقاومين الذين يمثل فيهم شهداء مواجهة الطيبة رب ثلاثين الكوكبة الاولى والمضيئة في مسيرة المقاومة التي اطلق جذوتها الامام القائد السيد موسى الصدر واضاف: هؤلاء الشهداء الذين اتوا من البقاع ومن كل بقاع الوطن للدفاع عن لبنان وليؤكدوا أن الجنوب وحركة امل سيبقون على الدوام طليعيين في الدفاع عن الوطن في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وحاملين لمشعل الدفاع عن الناس وعن حقوقهم وحماية وطنهم الذي يحتاج اليوم أكثر من إي وقت مضى الى عمل سريع على مستوى معالجة ازمته السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق عجلة الاصلاح والاقتصاد