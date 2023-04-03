الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

محليات

بيان توضيحي لجان علية حول ملف تلزيم مرفق الخدمات البريدية... ماذا جاء فيه؟

2023-04-03 | 02:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان توضيحي لجان علية حول ملف تلزيم مرفق الخدمات البريدية... ماذا جاء فيه؟
بيان توضيحي لجان علية حول ملف تلزيم مرفق الخدمات البريدية... ماذا جاء فيه؟

العلية: ملف تلزيم مرفق الخدمات البريدية سيكون اليوم في هيئة الشراء العام مرفقا بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم للتدقيق

أصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بيانا جاء  فيه انه "توضيحا للحقائق، في موضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، نؤكد التالي:

١.ان الملف سيكون اليوم في هيئة الشراء العام، بناء لطلبها، مرفقا بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم، للتدقيق عملا باحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام.

٢. يتناول التدقيق انطباق عمل لجنة التلزيم على أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وخلوه من اي شوائب جوهرية.

٣.من المبكر الكلام عن امكانية التعاقد مع مقدم العرض الوحيد لان ذلك يفترض، وفقا لأحكام المادة ٢٥ من قانون الشراء العام،  ان يكون العرض الوحيد مقبولا، وعندها يجري التحقق من توفر الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وهي شروط محددة في النص ولا يمكن، كونها استثناء، التوسع في تفسيرها.

٤ .ان تقرير هيئة الشراء العام،  فور إنجازه، يبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ من قانون الشراء العام وفقا للاصول، وينشر على موقعها الإلكتروني."
مقالات ذات صلة
بيان توضيحي لجان علية حول ملف تلزيم مرفق الخدمات البريدية... ماذا جاء فيه؟

محليات

توضيحي

تلزيم

الخدمات

البريدية...

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تراجع بأسعار المحروقات كافة... التفاصيل على الرابط:
بلال عبد الله: ندعم موقف وزير الداخلية في إصراره على إجراء الانتخابات البلدية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023