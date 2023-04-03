تراجع بأسعار المحروقات كافة... التفاصيل على الرابط:

تراجع بأسعار المحروقات كافة... التفاصيل على الرابط:

أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم جدول اسعار المحروقات .

وقد لحظ الجدول انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 82000 ليرة لبنانية و سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 83000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 73000 ليرة لبنانية والغاز 52000 ليرة لبنانية.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:



بنزين 95 أوكتان: 1872.000 ليرة لبنانيّة.



بنزين 98 أوكتان: 1917.000 ليرة لبنانيّة.



المازوت: 1675.000 ليرة لبنانيّة.



الغاز: 1195.000 ليرة لبنانية.