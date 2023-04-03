"القومي" : نستنكر الصمت حيال اعلان العدو قصفه لدمشق من أجواء لبنان دون أي ردّ فعل

اصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً جاء فيه: " ليس مسغربًا بتاتًا أن يقوم العدو بقصف العاصمة الداعمة والحاضنة الأكبر للمقاومة في المنطقة، وهذا دليل اضافي على أنّ الدولة في الكيان الشامي تقف في المكان الصحيح وفي قلب الصراع، ولكن ما هو مستغرب ومستنكر في آن هو الصمت حيال اعلان العدو قصفه لدمشق من أجواء لبنان، دون أي ردّ فعل ولو سياسي من الحكومة اللبنانية."واضاف البيان :"أمام ما يحصل، يتوجّه الحزب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدعوة إلى الاستفاقة من الغيبوبة المتمثلة بعدم اطلاق اي موقف شاجب لتحليق الطيران المعادي على ارتفاع لا يتخطى بكثير شرفة منزله في وسط بيروت، مذكّرًا اياه بأن الموافقة على قصف الشام من المجال الجوي اللبناني هو اهانة لكل اللبنانيين، وانتهاك للسيادة التي يدّعي ميقاتي أنّ حكومته مخوّلة بصونها."