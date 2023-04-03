الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
البحث
14:38
معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !
13:47
جعجع : لا يُمكن لأحد أن يأخذنا إلى جهنّم وخلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى
13:21
دولار صيرفة إلى 88 ألفاً .. وانخفاض في دولار السوق السوداء !
13:01
معلومات خاصة لـ"الجديد": توجه لفرض عقوبات أميركية قاسية .. مع تطور أوروبي وخليجي
12:57
معلومات "الجديد": هذا ما أبلغه الجانب السعودي لحلفائه في لبنان بشأن مواصفات الرئيس
محليات
النائب ابراهيم الموسوي : سيتم رفع تعرفة الإنترنت من خلال مرسوم سيرفع إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه
2023-04-03 | 05:50
A-
A+
النائب ابراهيم الموسوي : سيتم رفع تعرفة الإنترنت من خلال مرسوم سيرفع إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه
رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي بعد اجتماع اللجنة: سيتم رفع تعرفة الإنترنت من خلال مرسوم سيرفع إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه
مقالات ذات صلة
النائب ابراهيم كنعان لـ"الجديد": الحل لوقف النزيف الحاصل هو انتخاب رئيس للجمهورية ومطلبي منذ بداية الجلسة كان البدء بمسألة الحكومة وليس مجلس النواب
النائب جورج عطا الله لـ"الجديد" : نحن لم نعطل اللجان النيابية امس وكنا ككتلة جميعاً حاضرون وشاركنا ببداية الجلسة والاعتراض كان على المرسوم "الجاي من الحكومة المبتورة" ... للمتابعة مباشرة:
ميقاتي لـ"الرئيس": الحكومة ستعقد جلسة جديدة للمناقشة الملف المالي وقرار التمديد اللواء عباس ابراهيم بيني وبين وزير الداخلية وليس بحاجة لمجلس الوزراء
النائب ابراهيم الموسوي : سيتم رفع تعرفة الإنترنت من خلال مرسوم سيرفع إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه
محليات
ابراهيم
الموسوي
تعرفة
الإنترنت
مرسوم
سيرفع
الحكومة
لاتخاذ
بشأنه
العودة الى الأعلى
الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي يلتقي المفتي دريان
تحرك احتجاجي امام قصر العدل تضامناً مع ميغافون ... للمتابعة مباشرة:
اقرأ ايضا في محليات
14:38
معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !
14:38
معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !
13:47
جعجع : لا يُمكن لأحد أن يأخذنا إلى جهنّم وخلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى
13:47
جعجع : لا يُمكن لأحد أن يأخذنا إلى جهنّم وخلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى
13:42
الجيش اللبناني: توقيف 6 لبنانيين قاصرين في صيدا أقدموا على تخريب رموز دينية وتكسيرها
13:42
الجيش اللبناني: توقيف 6 لبنانيين قاصرين في صيدا أقدموا على تخريب رموز دينية وتكسيرها
يحدث الآن
محليات
10:56
بشارة الأسمر : الحل الوحيد هو الاضراب العام الشامل
محليات
14:38
معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !
محليات
13:47
جعجع : لا يُمكن لأحد أن يأخذنا إلى جهنّم وخلاصنا بين أيدينا وليس عند الدول الكبرى
زوارنا يقرؤون الآن
14:38
معلومات "الجديد": في بلدة البرج الشمالي .. فلسطيني يطلق النار على أفراد عائلته وينتحر !
13:01
معلومات خاصة لـ"الجديد": توجه لفرض عقوبات أميركية قاسية .. مع تطور أوروبي وخليجي
02:48
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه
11:38
قوى الأمن تكشف تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة في وسط بيروت
08:34
هربا من المنزل... عون يفقد كلبيه!
13:21
دولار صيرفة إلى 88 ألفاً .. وانخفاض في دولار السوق السوداء !
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
12:57
03-04-2023
06:09
شارل جبور: القوات اللبنانية لن تنتخب تحت اي ظرف سليمان فرنجية ولن تؤمن النصاب لانتخابه رئيساً
06:06
محمد بركات : لا جديد في زيارة سليمان فرنجية الى باريس وفكرة الضمانات اسطورة
05:35
تحرك احتجاجي امام قصر العدل تضامناً مع ميغافون ... للمتابعة مباشرة:
05:08
اعتصام لأساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني أمام وزارة التربية.. للمتابعة مباشرة:
04:14
شارل جبور لـ"الجديد": فرنجية يدرك تماما ان هناك صعوبتين اساسيتين امام ترشيح للانتخابات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:34
هربا من المنزل... عون يفقد كلبيه!
محليات
08:34
هربا من المنزل... عون يفقد كلبيه!
محليات
12:57
معلومات "الجديد": هذا ما أبلغه الجانب السعودي لحلفائه في لبنان بشأن مواصفات الرئيس
محليات
12:57
معلومات "الجديد": هذا ما أبلغه الجانب السعودي لحلفائه في لبنان بشأن مواصفات الرئيس
محليات
02:55
"القومي" : نستنكر الصمت حيال اعلان العدو قصفه لدمشق من أجواء لبنان دون أي ردّ فعل
محليات
02:55
"القومي" : نستنكر الصمت حيال اعلان العدو قصفه لدمشق من أجواء لبنان دون أي ردّ فعل
محليات
00:46
"اللواء": نائب بارز في تيار مسيحي قرر الخروج من كتلته والتغريد خارج السرب
محليات
00:46
"اللواء": نائب بارز في تيار مسيحي قرر الخروج من كتلته والتغريد خارج السرب
أخبار منوعة
02:48
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه
أخبار منوعة
02:48
في مصر... نحــ ر طليقته بالشارع وشقيقها يطـــ عنه
محليات
13:01
معلومات خاصة لـ"الجديد": توجه لفرض عقوبات أميركية قاسية .. مع تطور أوروبي وخليجي
محليات
13:01
معلومات خاصة لـ"الجديد": توجه لفرض عقوبات أميركية قاسية .. مع تطور أوروبي وخليجي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023