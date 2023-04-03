موقوفون في قضية التعديات على المدافن في صيدا .. التفاصيل على الرابط:

شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة المكثفة وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من كشف ملابسات التعديات التي حصلت منذ أيام عدة على مدافن الطائفة المارونية في محلة طلعة سهل الصباغ - حارة صيدا حيث تبين ان اربعة فتية دون السن القانونية لا تتعدى اعمارهم الـ 14 عاما هم من تسببوا بهذا الفعل وهم ؛ آ. ي ، ك.ح ، ع.ج ، ط.ه

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان

وتبين بنتيجة التحقيقات الاولية أن هؤلاء الفتية اعتادوا الدخول الى المدافن للعب، ما ادى الى تكسير في المكان عن غير قصد و من دون وجود اي خلفيات للموضوع.

وكان موضوع التعدي على المدافن المارونية قد لاقى شجبا واستنكارا من مختلف قوى وفاعليات مدينة صيدا الذين اكدوا حرصهم على السلم الاهلي والعيش المشترك ورفضهم هكذا اعمال لا تمت الى مدينة صيدا بصلة .