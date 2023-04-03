فضل الله : الاتفاق السعودي الإيراني يعكس مناخاً ايجابياً

استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من جريدة اللواء برئاسة رئيس التحرير صلاح سلام ومدير التحرير الدكتور حسين سعد وهيثم زعيتر، حيث قدم الوفد التهاني بحلول شهر رمضان، وتداول معه اخر التطورات في لبنان والمنطقة.

ورحب العلامة فضل الله بالوفد، شاكرا لهم هذه المعايدة، مقدرا "الدور الإعلامي والوحدوي الذي تقوم به جريدة اللواء"، داعيا "الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على ما تبقى من مقدرات لهذا الوطن، ومنعا للوصول إلى الانهيار الكامل"، معتبرا ان "ما يحكى عن تسويات قريبة هنا وهناك ما زالت في طور النضوج أو خاضعة للشروط والشروط المضادة".

وتطرق إلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان وما يثار حولها من هواجس ومخاوف تتصل بتوطين هؤلاء، داعيا إلى "الإسراع في معالجة هذه القضية ضمن خطط واقعية بعيدا من أي اثار وتداعيات سلبية تنعكس على العلاقة بين الشعبين"، مبديا "خوفه من محاولات غير بريئة لتوتير هذه العلاقة وتغذيتها بمزيد من عوامل الاحتقان وصولا إلى انفجار يهدد استقرار هذا الوطن ويفسح المجال لطروحات التقسيم والفدرلة هنا وهناك".

وعبر العلامة فضل الله عن تفاؤله بالاتفاق السعودي الإيراني "لما يعكسه من مناخ إيجابي يخفف الكثير من التوترات التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية، ويعزز العمل الوحدوي بين أبناء هذه الأمة ويحفظ مواقع قوتها وثرواتها"، مبديا خشيته من الخطوات الخطيرة التي تقوم بها حكومة العدو اتجاه الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى" ضرورة دعم هذه الشعب بكل الإمكانات التي تسهم في تعزيز صموده وتحرير أرضه".