من بيت الكتائب .. "الجديد" تواكب جولة الموفد القطري .. لمتابعة البث المباشر:



أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "من يحاول عرقلة الانتخابات البلديّة هم أحزاب محور الممانعة و"التيار االوطني الحر"، وتسلسل الأحداث منذ شهرين أو ثلاثة حتى اليوم ،يظهر هذه الحقيقة بشكل واضح، فنحن على اطلاع بما يجري في بعض الإجتماعات المغلقة ونعي تمام الآراء الفعليّة ونشهد على التصرفات في مجلس النواب".