من بيت الكتائب .. "الجديد" تواكب جولة الموفد القطري .. لمتابعة البث المباشر:

بشارة الأسمر : الحل الوحيد هو الاضراب العام الشامل
ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ، مدير التعليم الأساسي جورج داوود ، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي ، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان ، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . وخصص الوزير الإجتماع للبحث في سير العام الدراسي ، خصوصا في الثانويات الرسمية الممتنعة عن التدريس.
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "من يحاول عرقلة الانتخابات البلديّة هم أحزاب محور الممانعة و"التيار االوطني الحر"، وتسلسل الأحداث منذ شهرين أو ثلاثة حتى اليوم ،يظهر هذه الحقيقة بشكل واضح، فنحن على اطلاع بما يجري في بعض الإجتماعات المغلقة ونعي تمام الآراء الفعليّة ونشهد على التصرفات في مجلس النواب".