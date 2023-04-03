وزير المالية: رواتب كل العاملين في القطاع العام ستحتسب على سعر صيرفة 60 لف ليرة



اكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل ، ان رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة ستون الفاً للدولار ، وهو بالتالي يدعو المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر.